11-latek potrącony na przejściu w Rypinie. Wszystko zarejestrował miejski monitoring

Na jednym z przejść dla pieszych w Rypinie w woj. kujawsko-pomorskim, 11-letni chłopiec został potrącony przez samochód osobowy - podał serwis info112.pl. Ranny nastolatek w wyniku obrażeń ciała po uderzeniu trafił do szpitala. Na nagraniu widać, że kierowca białego Citroena nawet się nie hamował, dlatego siła uderzenia była ogromna i wyrzuciła chłopca kilka metrów do przodu. Do tego wypadku doszło 9 stycznia, po godzinie 7 rano, na ulicy Willowej w Rypinie. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca pojazdu był trzeźwy. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone w tej sprawie dochodzenie. - Ku przestrodze publikujemy film z potrącenia pieszego, aby uświadomić użytkownikom dróg, jak ważne jest dokładne obserwowanie jezdni. Zarówno przez pieszych przekraczających jezdnię, jak i kierowców, szczególnie gdy zbliżają się do przejść dla pieszych. Chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rypinie