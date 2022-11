Rozszyfrowano najstarsze zdanie zapisane wczesnym alfabetem

Najstarsze zapisane zdanie w języku kananejskim

Jednakże najistotniejsze jest to, co znajduje się na grzebieniu. Jest to zapisane w języku kananejskim pełne zdanie, które jest swoistym życzeniem co do skuteczności grzebienia w walce z wszami. Sama inskrypcja została odczytana przez dra Daniela Vainstuba z Uniwersytetu Ben Guriona. Z początku jednak nawet jej nie zauważono. Została dostrzeżona dopiero w 2022 roku podczas kolejnych badań. Napis ten jest bowiem płytki, a powierzchnia grzebienia była dość wytarta, prawdopodobnie na skutek częstego używania. Do tego same litery nie były zbyt duże, ponieważ ich szerokość mieściła się w przedziale od 1 do 3 mm.