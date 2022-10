Nowy środek przełomem w leczeniu Alzheimera? Obiecujące wyniki badań

- To jest wielkie zwycięstwo dla naszej dziedziny badań - mówi Liana Apostolowa, neurolog w Indiana University School of Medicine w Indianapolis. - Wyniki są dość obiecujące - dodaje Caleb Alexander, specjalista chorób wewnętrznych i epidemiolog w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore. Badacz zaznacza jednak, że "będziemy musieli zobaczyć, co sugeruje pełna analiza próby". Alexander i inni zauważają, że choć lecanemab rzeczywiście zapewnia pewne korzyści kliniczne, to jednak ich stopień jest niewielki.