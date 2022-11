Gry wideo mają pozytywny wpływ na niektóre zdolności u dzieci

Studium ABCD

W różnych pracach badawczych pojawiały się już sugestie co do tego, że gry przyczyniają się np. do lepszego rozwoju zdolności poznawczych u dzieci. Jak dotąd brakowało jednak zdecydowanych dowodów w postaci rezultatów odpowiednich badań naukowych. Uczestniczące bowiem w dotychczasowych badaniach grupy dzieci były dość nieliczne, obejmowały zazwyczaj każdorazowo mniej niż 80 osób. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych podjęto próbę przeprowadzenia tego typu analiz na szerszą skalę, aby w większym stopniu rozwiać towarzyszące tej sprawie wątpliwości.