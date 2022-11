Dzieci z ludu Nazca były odurzane, zanim stawały się ofiarami rytualnych mordów

Na potrzeby badań pobrano próbki z czterech głów, które stały się trofeami (wśród nich 3 należały do osób dorosłych) oraz z 18 mumii zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Następnie przeprowadzona została analiza toksykologiczna. Wykazała ona, że w przypadku większości osób, których szczątki zostały zbadane, w pobranych od nich próbkach odkryto ślady substancji psychoaktywnych. Do ich organizmów dostały się one właśnie za pośrednictwem wspomnianego kaktusa San Pedro, ale także m.in. liści koki. Co ciekawe te ostatnie nie były w tej części Peru wtedy uprawiane, musiały zatem zostać tam sprowadzone. Dodatkowym celem badań było również określenie dróg handlowych tych roślin.