W Korei opracowano rozrusznik serca cieńszy od ludzkiego włosa

Już wcześniej podejmowano próby opracowania sposobu "przyklejenia" urządzeń do serca. Aby rozwiązać problem, badacze zwrócili się do natury. Znaleźli hydrożelowy klej na bazie alginianu, który naśladuje właściwości klejące małży. Klej ten nie tylko przylega do mokrego nasierdzia, ale nie wchłania się i jest nietoksyczny dla ludzi.