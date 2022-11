Samokontrola u sójek. Ptaki te potrafią przejść test pianki

Na samym początku spróbujmy zdefiniować samokontrolę. A więc można ją rozumieć jako zdolność do oparcia się pokusie w celu uzyskania lepszej jakościowo, ale odłożonej w czasie nagrody. W świecie ludzi jest to szczególnie istotne ze względu na długofalowe planowanie. Jak to jednak ma się do zwierząt, a w szczególności ptaków i które z nich moglibyśmy podejrzewać o takie zdolności?