Szczyt klimatyczny w Dubaju początkiem końca paliw kopalnych? Świat czeka wielka zmiana

- Wezwanie to nie to samo, co zobowiązanie, ale bardziej otwarte zaproszenie, po którym wymieniona jest cała lista działań. Co przeszkodzi państwom zależnym od eksportu paliw kopalnych wybrać sobie tylko te punkty, które im najbardziej pasują? – pyta Urszula Stefanowicz, ekspertka Koalicji Klimatycznej.