Plany Kataru wysadzą w powietrze ochronę klimatu? Do stracenia miliony żyć, do wyrządzenia olbrzymie szkody

Katar zrujnuje cele klimatyczne?

A konsekwencje planowanej ekspansji Kataru mogą być naprawdę duże. Wystarczy wspomnieć, że ponad 50 gigaton CO₂ to więcej niż roczne emisje CO₂, za które odpowiada cała ludzkość (przemysł, energetyka, transport itp.). Oraz na tyle dużo, by całkowicie zaprzepaścić szanse na realizację najważniejszego celu dotyczącego ochrony klimatu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu 1,5 st. C.