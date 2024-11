Napędzają kryzys klimatyczny. Wielkie koncerny coraz częściej pozywane

W 2015 r. blisko 200 państw zrzeszonych w ONZ zawarło porozumienie paryskie. W jego ramach kraje zobowiązały się do ograniczenia globalnego ocieplenia: w najlepszym przypadku do 1,5 st. C, w najgorszym do mniej niż 2 st. C. Od tego czasu emisje gazów cieplarnianych nie dość, że nie zmalały, to jeszcze bardziej wzrosły. Głównym źródłem emisji jest spalanie paliw kopalnych. Wykorzystywanie węgla, ropy i gazu ziemnego odpowiada za prawie 70 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla.