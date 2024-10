WWF przedstawia brutalny raport i apeluje do rządu Tuska

Punkty krytyczne coraz bliżej

Organizacja wyjaśnia, że choć niektóre zmiany są małe i stopniowe, ich efekty mogą się kumulować, wywołując znacznie większe skutki. Po przekroczeniu pewnego progu negatywne dla człowieka procesy zaczną się samonapędzać, a w ich rezultacie może dochodzić do gwałtownych i potencjalnie nieodwracalnych zmian. Można to porównać do wałów przeciwpowodziowych, które najpierw zaczynają delikatnie przesiąkać, by następnie przegrać z coraz większą siłą fali powodziowej.