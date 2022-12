Zabił, bo był zazdrosny. Ta zbrodnia wstrząsnęła Trzebnicą

– No co ty, jak tak możesz… – odparł jej wtedy, i łamiącym się głosem, ze łzami w oczach, zaczął przekonywać, że to wszystko, co robił, co mówił, to tylko dla niej, i dla jej dobra… Dla ich wspólnej zresztą miłości, dla ich wspólnego szczęścia… A jej rodzice tego nie rozumieją… I że to nie tak, jak oni myślą… I że tylko z tego powodu są o nią zazdrośni… Bo to oni są o nią zazdrośni, nie on… I tak naprawdę to oni nie chcą, by kiedyś ich opuściła… I z nim została, i by wyszła za niego za mąż. – Nad życie cię przecież kocham – manipulował nią, a ona, na swe nieszczęście, znowu mu uwierzyła.