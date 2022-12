Brutalne morderstwo kobiety w sklepie w Sochaczewie. Miasto w szoku, nowe informacje

"Nie możemy dojść do siebie, znaliśmy ją od dziecka"

- Mieszkania, w którym mieszka rodzina Uli pilnują funkcjonariusze. Na klatce widziałam aż czterech kryminalnych - mówi nam jedna z sąsiadek rodzinnego bloku zamordowanej. - Nie możemy dojść do siebie, znaliśmy ją od dziecka. Chyba nie będziemy schodzić do piwnic dopóki go nie złapią. Chociaż wątpimy, że on jest w mieście - mówią w rozmowie z WP.