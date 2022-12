Powtórka z "Lolity" w Polsce. Szokująca sprawa pedofila sprzed lat

Na początku nowej drogi znalazł pracę w małej wiosce pod Trzebnicą. Jechał tam z myślą, że to będzie tylko krótki epizod. Mylił się! Wydarzenia, które w przyszłości rozegrają się w tej wiosce, zaważą na całym jego życiu. Materiały dowodowe, które zdobędzie policja podczas śledztwa, wstrząsną opinią publiczną. Zszokują prokuratora i zakończą się wyrokiem więzienia. Sprawą zainteresuje się nawet minister sprawiedliwości, który oburzy się niskim wyrokiem. Ale powróćmy do roku 2009. Nasz bohater, zadłużony po uszy były biznesmen, wysiadł z pociągu na peronie w wiosce, którą umownie nazwijmy – Stobnica. Nie chcemy podawać żadnych szczegółów, które mogłyby narazić na nieprzyjemności jego przyszłe ofiary. Artur Burakowski odetchnął pełną piersią. Delektował się czystym powietrzem i uważnie zlustrował okolicę. Wraz ze zmianą nazwiska pozostawił przeszłość za sobą. Długi i brak wykształcenia nie były ważne. Miał przecież zacząć nowe życie. Doskonale wiedział, że w tej małej wiosce będzie tym, za kogo się poda. Nikt go nie sprawdzi, nie zweryfikuje informacji. W kieszeni miał tylko dowód wydany na nowe nazwisko. To był jego bilet do nowego życia. Zatrudnił się w stolarni. Od małego miał smykałkę do tego typu prac. Jedno trzeba naszemu bohaterowi oddać – nie bał się żadnej roboty. Może właśnie dlatego błyskawicznie odnalazł się w tej małej społeczności. Szef potrafił docenić dobrego majstra i szybko zaoferował mu podwyżkę. Robił wszystko, by zatrzymać go w swoim zakładzie. Wiele wskazywało, że Artur w Stobnicy pomieszka trochę dłużej niż zakładał. Może wyruszyłby w dalszą drogę wcześniej, ale w jego życiu pojawiła się kobieta.