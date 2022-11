Dramat w Czechowicach-Dziedzicach. Jezuita molestował dzieci. Jest oświadczenie zakonu

- Ojciec Maciej przez cały czas stopniowo zmniejszał dystans, zawsze siadał obok mnie lub mojej koleżanki. Więc wtedy było to dla mnie już normalne, że choć w salce jest pięć kanap, to on siedzi obok mnie. Tamtego dnia jednak po raz pierwszy mnie przytulił. Ja się rozpłakałam - i wtedy po raz pierwszy ojciec wziął mnie na kolana, zaczął mnie dotykać. Pytał mnie, jak się wtedy czuję. Ja byłam przerażona (...) nie wiedziałam, jak mam na to zareagować i ze strachu w tym trwałam i nie przerywałam tego - cytuje 32-letnią dziś Ninę serwis Wiez.pl