Synod trupi. Papież kazał wykopać ciało i wytoczył proces zwłokom

Choć trudno w to uwierzyć, ta makabryczna profanacja to dla szalonego duchownego wciąż było za mało! Kilka dni po synodzie Stefan VI zlecił ponowne wydobycie szczątków swego największego wroga. Po co? Ano po to, by móc jeszcze bardziej je zbezcześcić i wrzucić do Tybru – głównej rzeki, która płynęła przez miasto.