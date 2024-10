Miała znęcać się nad niemowlęciem. Postawiono zarzuty babci

Kobieta nie przyznaje się do winy

W czwartek sąd na wniosek prokuratury zastosował trzymiesięczny areszt wobec podejrzanej babci. Kobieta nie przyznała się do winy, zaprzeczając, jakoby kiedykolwiek doszło do takich zdarzeń. Prokuratura jednak nie ma wątpliwości co do jej winy, opierając się na zebranych dowodach, w tym opinii biegłych.