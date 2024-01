Duże zainteresowanie słowami młodej lekarki z Poznania do minister zdrowia

"To niektórzy ludzie. "Koleżanki i koledzy", którzy blokują możliwości rozwoju młodym lekarzom z powodu obawy przed konkurencją i "przejęciem" ich poletka. Partykularne interesy prowadzą jednak do tragedii pacjentów, wszak takie postępowanie prowadzi do ograniczenia dostępu do lekarzy, a w niektórych przypadkach - do zamknięcia medycznych jednostek organizacyjnych z powodu… braków kadrowych. Tak. Najpierw z powodu strachu przed konkurencją blokuje się zatrudnienie nowej kadry lekarskiej, a następnie - z powodu braku zastępowalności pokoleń zamyka się oddziały czy poradnie, bo nie ma wystarczającej liczby kadry potrzebnej do zapewnienia ciągłości diagnostyczno-terapeutycznej" - wskazał w odpowiedzi do wpisu lekarki z Poznania.