Może być objawem nowotworu. Idź szybko do lekarza

W czasopiśmie American Journal of Hospice and Palliative Medicine opublikowano badanie, które miało na celu sprawdzenie świadomości problemu przewlekłej czkawki związanej z nowotworem u pracowników służby zdrowia zajmujących się pacjentami cierpiącymi na nowotwory. Ankietę wypełniło 90 osób, głównie pielęgniarki i lekarze. Warunkiem wypełnienia ankiety było sprawowanie opieki nad co najmniej 10 pacjentami z przewlekłą czkawką w ciągu ostatnich 6 miesięcy.