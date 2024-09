Paweł Edmunt Strzelecki. Zdobył rozgłos dzięki nieszczęśliwej miłości

Dalsze wydarzenia w jego życiu były powiązane z losami ziem polskich. Księstwo Warszawskie upadło, a Warszawa znalazła się w zaborze rosyjskim. Paweł Edmund Strzelecki zdecydował się opuścić miasto, przez co nie skończył szkoły. Zamieszkał w Krakowie. Jego sytuacja była nieciekawa. Nie był studentem, aczkolwiek zdobywał wiedzę, wertując księgozbiór krakowskiego uniwersytetu. Ale z czegoś musiał żyć. Wstąpił do pruskiego wojska. Doszedł nawet do stopnia podporucznika, lecz w armii miejsca nie zagrzał. W końcu zdezerterował.