Los kobiet w łagrach. Walka o "resztki godności"

Tak naprawdę były to raczej sosny karłowate. Mówiła, że powinna być malarką, by móc podzielić się ze światem całą tą rozległą paletą żółcieni. Latem przy wyrzucaniu śmieci zrywała leśne kwiaty i nie przejmowała się muchami ani ogromnymi kąsającymi komarami. Potem rozdzielała kwiaty między nas - zawsze dzieliła się wszystkim, co miała. Kiedy otrzymywała paczkę od dzieci - przesyłki były dozwolone raz w roku - dzieliła po równo między swoje przyjaciółki to, czego nie rozkradli strażnicy. Lina zawsze była inna niż wszystkie. Pamiętam, że przez długi czas dzieliła celę z tancerką. Zmęczona po całym dniu pracy, zamiast się kłaść, ćwiczyła wraz z nią. Właśnie dlatego - w przeciwieństwie do większości kobiet - nie utraciła gibkości.