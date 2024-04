Rosyjski "żółw". Akt desperacji czy przemyślana taktyka?

Do brzegu - możemy się z Rosjan i ich desperackich improwizacji śmiać do woli. Pamiętajmy jednak, że w tym, co robią, zwykle nie ma nic osobliwego, "typowo-ruskiego". Żołnierz na polu bitwy zrobi wiele, by przetrwać - i jest to cecha uniwersalna. Różne jedynie mogą być rozmiary improwizacji, na co istotny wpływ ma zasobność danej armii. Biedni muszą kombinować bardziej.