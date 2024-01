"Mgła do potęgi". Prawdę znają tylko Załużny i Gierasimow

Ukraińcy oszczędnie rozdają medialne koncesje na pobyt w strefie walk. Rosjanie czynią to chętniej wobec swoich, ale trudno mówić o działalności stricte dziennikarskiej; tu mamy do czynienia z tępą propagandą. W realiach cenzury funkcjonuje też całe frontowe zaplecze, wszystkie instytucje mające związek z wojennym wysiłkiem. Patrząc z perspektywy dziennikarza to trudna sytuacja, "mgła do potęgi". Jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej - w zależności od zawartości notesu z kontaktami oraz tego, czy i jak potrafią łączyć dostępne fakty.