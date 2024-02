As w rękawie Ukrainy. Rosyjskie lotnictwo poniesie klęskę?

Czy to w ogóle możliwe? Prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił niedawno, że do kraju dotarły dwa nowe systemy "zdolne zestrzelić wszystko". Nie dodał, czy chodzi o broń amerykańską, czy zachodnioeuropejską; czy stało się to w ramach wcześniejszych pakietów pomocowych (część asortymentu zawsze trafia w późniejszym terminie), czy chodzi o jakieś nowe zobowiązanie. Bazując na tych wcześniejszych, zeszłorocznych, w 2024 roku w Ukrainie powinno się pojawić co najmniej pięć dodatkowych baterii Patriot i ich europejskich odpowiedników. W obliczu bieżących kłopotów ZSU coś z tego zasobu mogło(by) trafić na front, a nie do obrony zaplecza.