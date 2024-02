Okopy pełne "dziadków". Tak naprawdę wygląda wojna w Ukrainie

Po drugiej stronie linii frontu jest podobnie (wedle oficjalnych danych ministerstwa obrony Rosji, średnia wieku uczestników "spec-operacji" to 35 lat), co przywodzi nas do wniosku, że ukraińsko-rosyjski konflikt nabrał cech wojny dojrzałych mężczyzn. Nie zaryzykuję kategorycznego stwierdzenia, że to pierwszy taki przykład w historii, ale z pewnością mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną niż w pierwszo- czy drugowojennych zmaganiach (gdzie walczyli i ginęli głównie młodzi chłopcy).