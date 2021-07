"Rzucał niemowlakiem, bił po głowie". Ziobro składa kasację

Groził prokuratorowi?

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu toczy się od lutego inny proces Pawła P. Odpowiada on w nim za podżeganie do zabójstwa prokuratora. Jak wynika z aktu oskarżenia, Paweł P. miał kilkukrotnie - między grudniem 2018 roku a lutym 2019 roku - usiłować nakłonić innego mężczyznę do pozbawienia życia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Za jego zabójstwo miał oferować korzyść majątkową.