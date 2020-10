Zbigniew Ziobro wniósł kasację ws. molestowanej 12-latki

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 12 września 2019 r. skazał 30-latka, który zmusił 12-latkę do współżycia, na 3 lata więzienia. Zakazano mu również zbliżania się do dziewczynki. Wcześniej sprawą zajmował się Sąd Okręgowy we Wrocławiu i wydał wyrok 16 kwietnia tego samego roku.