Rzeź Ukraińców. "Widziałem piekło i nazywa się ono Krynki"

- Jest dla mnie niski, więc nazwaliśmy go "Smerfem"... Ostatni raz, gdy zadzwonił do nas 9 kwietnia, powiedział: "Mamo, wyrzucają nas na lewy brzeg, nie wolno nam zabierać telefonu ze sobą nas, zadzwonię do ciebie, kiedy wrócę". Przez dwa i pół miesiąca towarzysze przesyłali mi od niego pozdrowienia. Raz w tygodniu dzwonił do mnie jego dowódca i mówił, że z nim wszystko w porządku, bo ma wyłączony telefon. Dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonów, wszyscy mówili, że żyje. 17 czerwca nadeszło oficjalne pismo, że zniknął. Nawet gdyby stamtąd wywieziono ciała... te Krynki to pułapka – mówi matka Jewgienija.