Rzeź chrześcijan w Etiopii. Kontrowersyjny wpis posłanki Lewicy. Będzie kara

Informacja o rzezi chrześcijan w Etiopii skłoniła posłankę Lewicy Małgorzatę Prokop-Paczkowską do zabrania do głosu w tej sprawie. "Po co Kościół katolicki tam się wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń” - napisała posłanka. Komentarz ten wzbudził prawdziwą burzę.

Rzeź chrześcijan w Etiopii. Kontrowersyjny wpis posłanki Lewicy. Będzie kara Źródło: East News