Niebezpieczne odkrycie na polu. Na miejsce wezwano służby

Niebezpieczne odkrycie na polu pod Rzeszowem. We wsi Mała w woj. podkarpackim w trakcie prac polowych jeden z mężczyzn natknął się na tajemniczy przedmiot. Po odkopaniu płytkiej warstwy ziemi okazało się, że znaleziono niewybuchy. KPP w Ropoczycach udostępniła zdjęcie znaleziska. Widać na nim aż 12 pocisków artyleryjskich, pochodzących prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. "Wczoraj, podczas wykonywania prac rolnych w miejscowości Mała zostały znalezione dwa niewybuchy. Jak się okazało, były to pociski artyleryjskie kalibru 76 mm, pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. W wyniku podjętych działań przez saperów ujawniono łącznie 13 sztuk pocisków artyleryjskich kal. 76 mm" - przekazała policja. Każde takie odkrycie wymaga zachowania ostrożności. Policja przypomina, by w przypadku znalezienia niewybuchu, nigdy go nie dotykać i nie przenosić. Wszystkie pociski artyleryjskie z Małej trafiły na poligon wojskowy pod Rzeszowem, gdzie wkrótce dojdzie do ich detonacji.