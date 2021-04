Rzeszów znów zadziwia resztę Polski. Nowa dostawa Pfizera, szykują samochodowy punkt szczepień

Szczepienia dla osób przyjeżdżających samochodami prowadzone są m.in. w Wielskiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii. Działają one tak, jak słynne restauracje drive-thru. Pacjent podjeżdża do punktu, odpowiada na kilka pytań lekarza i jeśli nie ma przeciwwskazań otrzymuje szczepienie, nie wysiadając z auta..

Urzędnicy w Rzszowie liczą, że w związku z planowanymi w kwietniu dostawami 7 mln dawek szczepionek do Polski wkrótce do szczepień zostaną dopuszczone młodsze roczniki pacjentów. Wówczas masowe punkty szczepień będą mogły pracować z pełną wydajnością.

Od uruchomienia punktu szczepień drive-thru przymierza się również Wałbrzych. Ma to nastąpić 15 kwietnia, o ile dojdzie do ocieplenia w pogodzie .

Rzeszów. Polityczne szczepienia na COVID-19?

Zamieszanie wokół szczepienia Szymona Hołowni na COVID-19. Tak się tłumaczy

Z danych KPRM wynika, że są miasta i powiaty gdzie, gdy zastosować to samo zestawienie danych (szczepienia w porównaniu do liczby mieszkańców) wykonano więcej szczepień niż w Rzeszowie. Chodzi o Sopot i Aleksandrów Kujawski, a tam nie odbywają się wybory.

We wtorek do sprawy szczepień w Rzeszowie odniósł się minister Michał Dworczyk. - Pojawiły się polityczne insynuacje, że Podkarpacie jest inaczej traktowane niż reszta kraju, że ma to związek z wyborami. To są kłamstwa, nieprawdziwe informacje - stwierdził.