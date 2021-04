Szczepienia. Rząd przyspiesza

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej zapowiedział przyspieszenie szczepień. - 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób urodzonych w '62, a potem każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów - podkreślił.

Podczas konferencji prasowej minister Dworczyk zapowiedział, że do Polski w najbliższych dniach trafi kolejna dostawa szczepionek. - II kwartał to znaczne przyspieszenie, które wymaga pracy od nas wszystkich, którzy jesteśmy zaangażowani w szczepienia. W najbliższych tygodniach trafi do punktów szczepień w całej Polsce ponad 2 mln szczepionek - mówił.

Dworczyk zaapelował też do seniorów, którzy wciąż czekają na swoją szczepionkę. - Jeśli nie ma kontaktu ze strony punktu szczepień, apelujemy, żeby zwrócić się do niego - tłumaczył.

- Chcemy przyspieszyć szczepienie osób powyżej 60. roku życia. Chcemy, by wszystkie z nich były zaszczepione jeszcze w kwietniu. Apelujemy do punktów szczepień, by przesuwały pacjentów powyżej 60. roku życia z maja na kwiecień - dodał.

- Pojawiły się pytania odnośnie formularza, za pośrednictwem którego można zgłosić gotowość do szczepienia. Ten formularz działał między styczniem a marcem. W tej chwili ten formularz już nie działa. Rejestrujemy się na konkretne terminy - dodał szef KPRM.

Podczas konferencji zaprezentowano też harmonogram szczepień. - 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób urodzonych w '62, a potem każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów. Do 24 kwietnia chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 r. - mówił Dworczyk.

Harmonogram:

12 kwietnia – rocznik 1962,

13 kwietnia – rocznik 1963,

14 kwietnia – rocznik 1964,

15 kwietnia – rocznik 1965,

16 kwietnia – rocznik 1966,

17 kwietnia – rocznik 1967,

19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,

22 kwietnia – rocznik 1971,

23 kwietnia – rocznik 1972,

24 kwietnia – rocznik 1973.

Co z obostrzeniami? Ogłoszenia decyzji, jak zaznaczył Dworczyk, można spodziewać się w środę lub w czwartek.

Szczepienia. Zamieszanie w Rzeszowie

Przed Wielkanocą w Rzeszowie wybuchł chaos związany ze szczepieniami na koronawirusa. W mediach pojawiły się doniesienia, że w niektórych punktach można otrzymać pierwszą dawkę preparatu bez wcześniejszej rejestracji. Na zmieszanie zareagowała opozycja, twierdząc, że szybkie szczepienie w stolicy woj. podkarpackiego może mieć związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenta miasta.

- Pojawiły się informacje, że w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców miasta już się zaszczepił. Pojawiły się polityczne insynuacje, że Podkarpacie jest inaczej traktowane niż reszta kraju, że ma to związek z wyborami. To są kłamstwa, nieprawdziwe informacje - tak do sprawy odniósł się Dworczyk.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich, żebyśmy rozmawiając o Narodowym Programie Szczepień posługiwali się sprawdzonymi danymi - dodał.

Ostatnio pojawiły się też informacje, że kilkadziesiąt procent mieszkańców Rzeszowa otrzymało już szczepionkę. - Są miasta w Polsce, gdzie jest podmiot główny, mający tam siedzibę. Ten podmiot ma kilkadziesiąt punktów na terenie województwa, gdzie realizuje szczepienia. Są szczepione osoby z całego województwa za pomocą sieci punktów. Natomiast zamawianie szczepionek i rozliczanie szczepień prowadzi ten podmiot centralny. W tym wypadku w Rzeszowie - tłumaczył Dworczyk, podkreślając, że "jeżeli ktoś nie dochowa rzetelności lub ma złą wolę, może powiedzieć, że 43 proc.mieszkańców Rzeszowa zostało zaszczepionych, co nie jest prawdą". - Bardzo dużo tych osób było szczepionych poza miastem - zaznaczył.

Pytany o to, ile jest aktualnie wolnych terminów do końca kwietnia? - Mamy około 900 tys. terminów w całej Polsce - powiedział Michał Dworczyk. Potwierdził też, że już wkrótce do kraju trafią szczepionki firmy Johnson&Johnson. - Mają do nas dotrzeć między 16 a 18 kwietnia. Będzie ich ponad 300 tysięcy - oświadczył szef Kancelarii Premiera.

Szczepienia. Głos z NFZ

Głos podczas wtorkowej konferencji zabrał także p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Komentując zamieszanie w Rzeszowie stwierdził: "mieliśmy do czynienia z sygnałem, że dochodzi do szeregu nieprawidłowości ". - Zbadaliśmy populację, która była szczepiona i spróbowaliśmy wyodrębnić te osoby, które ze względu na wiek nie powinny być zaszczepione - powiedział Nowak.

Czy dochodziło do szczepień bez wcześniejszego skierowania? - Istnieje spore podejrzenie, że znalazły się osoby, które być może nie były uprawnione do zaszczepienia i zostało im wystawione skierowanie. Jeżeli znajdą się takie osoby, to oczywiście NFZ ma możliwość wyciągnięcia sankcji wobec punktu szczepień - zapowiedział p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, mówiąc m.in. o karach finansowych.

