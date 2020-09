Rzeszów. W szpitalu wykryto bakterię New Delhi. Są zakażeni

- Ale na oddziale wewnętrznym mamy dramatyczną sytuację. Od kilku tygodni oddział jest stale przepełniony, dostawki stoją na korytarzu. W takich warunkach mogło dojść do zakażenia kolejnych osób - dodała Przysada, podkreślając, że obecnie wiadomo o kolejnych dwóch osobach zakażonych bakterią New Delhi.

- Szpital natychmiast wdrożył niezbędne procedury, by powstrzymać dalsze zakażenia. Wstrzymano przyjęcia na oddział. Pacjenci, u których wykryto bakterię, zostali odizolowani - powiedziała. Personel, który zajmuje się zakażonymi pacjentami, nie ma kontaktu z pozostałymi chorymi. Kolejni pacjenci są badani pod kątem zakażenia bakterią.

Rzeszów. Groźna bakteria New Delhi w szpitalu. Przyjęcia wstrzymane

Przysada podkreśliła jednocześnie, że bakteria New Delhi jest groźna, ponieważ jest odporna na wiele antybiotyków, a w niektórych przypadkach nawet na wszystkie. Nie bez przyczyny Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza ten szczep do 12 najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów na świecie.