Rzeszów "strefą wolną od LGBT"? Co zrobi Marcin Warchoł jeśli wygra? Jest odpowiedź

- Nie widzę potrzeby uchwalania uchwał "anty-LGBT". Widzę potrzebę promocji rodzin. Rzeszów jest miastem rodzin i miastem ludzi młodych. Trzydzieści dziewięć lat to średnia mieszkańców naszego miasta. W tym momencie Rzeszów nie potrzebuje uchwał "anty-LGBT". Rzeszów jest miastem promocji rodzin - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Marcin Warchoł, który obecnie kandyduje w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Patrycjusz Wyżga zapytał go, czy jeśli wygra, to stolica Podkarpacia stanie się "strefą wolną od LGBT". Prowadzący nawiązał w ten sposób do podobnych uchwał podejmowanych w przeszłości przez niektóre polskie samorządy. W programie kandydat Solidarnej Polski zapewnił też, że jako prezydent Rzeszowa wprowadzi ułatwienia dla młodych, a także będzie wpierał rodziny, zwłaszcza wielodzietne.

