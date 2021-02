Rzeszów. Marek Bajdak kandydatem na komisarza miasta, ruszyła giełda nazwisk

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Bajdak będzie rządził miastem przez 3 miesiące - do wyborów prezydenckich. Urzędnik miał już zapowiedzieć, że nie zamierza ubiegać się o fotel włodarza Rzeszowa.

Przypomnijmy, że Tadeusz Ferenc niespodziewanie zrezygnował z piastowania funkcji prezydenta Rzeszowa. Sprawował go przez 18 lat, co czyniło go jednym z najdłużej urzędujących samorządowców w Polsce. Powodem rezygnacji ma być jego stan zdrowia, który pogorszył się w wyniku przejścia COVID-19. W ostatnich tygodniach w związku z zakażeniem koronawirusem Ferenc dwukrotnie przebywał w szpitalu.