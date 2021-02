Rzeszów. Tadeusz Ferenc rezygnuje po 18 latach

Rzeszów. Tadeusz Ferenc rezygnuje

80-letni Tadeusz Ferenc jest prezydentem Rzeszowa od 2002 r. Z wykształcenia jest ekonomistą. Wcześniej - od połowy lat 60. XX wieku do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.