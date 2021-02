Rzeszów. Prezydent Tadeusz Ferenc ma zrezygnować ze stanowiska

W południe biuro prasowe rzeszowskiego ratusza poinformowało, że w środę odbędzie się zdalna konferencja prasowa prezydenta miasta. Tadeusz Ferenc - jak powiedział Artur Gernand z biura prasowego - do końca miesiąca przebywa na urlopie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że włodarz Rzeszowa ma ogłosić swoją dymisję w środę.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jeśli z powodu przemijającej przeszkody wójt (w tym wypadku prezydent) nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. Do miasta może wejść także komisarz skierowany przez premiera, który do czasu rozpisania nowych wyborów, będzie rządził miastem.

W połowie stycznia prezydent Rzeszowa trafił do szpitala po tym, jak potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Ferenc mówił wtedy, że starał się chronić przed zakażeniem, stosując się do wytycznych sanepidu. - Nie przyjmuję w ratuszu mieszkańców, nie spotykam się również na zewnątrz. Chodzenie w maseczce i częsta dezynfekcja rąk to są podstawy - przekazał samorządowiec.