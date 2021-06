Rzeszów. Konrad Fijołek dla WP po wynikach exit poll. Mówi o "wyraźnym sygnale"

Jak wynika z sondażu exit poll, Konrad Fijołek może zostać prezydentem Rzeszowa. W rozmowie z reporterem WP Patrykiem Michalskim polityk zaznaczył, że trzeba poczekać na potwierdzenie wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. – Znam realia, z pełną pokorą czekam na ostateczne wyniki, niemniej jednak jestem bardzo szczęśliwy już z tych sondażowych, wysokich słupków poparcia – powiedział Fijołek. Pytany, o to czy spodziewał się tego, że wygra z ponad dwukrotną przewagą nad wojewodą podkarpacką Ewą Leniart, samorządowiec, odparł, że jest to wyraźny sygnał dla niego i dla wielu środowisk. – Zdecydowanie przełożyłbym to na politykę ogólnopolską, otóż to, że pojawiłem się na rzeszowskim rynku z poparciem wszystkich sił prodemokratycznych, wywołało wśród rzeszowian wielki entuzjazm i jestem przekonany, że taki entuzjazm jest możliwy do wywołania wśród Polaków – dodał rozmówca WP.