Rzecznik ziobrystów nie ma wątpliwości. "To oznacza katastrofę"

Suwerenna Polska chce uchwały Sejmu, która wyrazi sprzeciw wobec zakazu rejestracji w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych od 2035 r. - To oznacza drożyznę, wykluczenie komunikacyjne i katastrofę - komentował w programie "Tłit" rzecznik partii Jacek Ozdoba. Polityk zaznaczył, że "nie słyszał o tym", by członkowie Prawa i Sprawiedliwości byli zwolennikami prawa, więc nie obawia się o głosy polityków ugrupowania. Wiceminister klimatu i środowiska wskazał też, że premier "nie podpisał się pod zakazem" w kamieniach milowych. Według niego w tym kontekście Morawiecki odniósł się do "trochę innego zakresu". - To nie dotyczyło zakazu. Pewnie chodziło o kwestię opodatkowania - podsumował.