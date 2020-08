Rzecznik "Solidarności" reaguje na słowa Lecha Wałęsy dla WP. "To tchórz"

- Z Wałęsą może spotykać się tylko w sądzie, ale to tchórz i do sądu nie przychodzi - tak Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność", skomentował słowa Lecha Wałęsy w piątkowym programie Newsroom Wirtualnej Polski, które skierował do Piotra Dudy, szefa związku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rzecznik "Solidarności" reaguje na słowa Lecha Wałęsy dla WP. "To tchórz" (Getty Images)