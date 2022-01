Rzecznik rządu wburzony. Tak odpowiedział Tuskowi

- Czy wyście tam powariowali? - pytał podczas wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk, odnosząc się do rekordowego budżetu Kancelarii Premiera. Szef Platformy Obywatelskiej zastanawiał się też, dlaczego premier Mateusz Morawiecki zniósł górną granicę dodatków w KPRM. Co na to rzecznik rządu Piotr Müller? - Gdyby pan premier Tusk wiedział, w jaki sposób funkcjonuje Kancelaria Premiera, to może by nie gadał takich głupot - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To zniesienie granicy, która powoduje, że możemy w przyszłości dać dodatek osobom, które są specjalistami w danej branży. Możemy dać, to nie jest automat - podkreślił. - W tej chwili w Kancelarii Premiera, w przeciwieństwie do czasów Donalda Tuska, mamy cały resort cyfryzacji i jeszcze kilka innych jednostek, które zostały częściowo wchłonięte - wskazał rzecznik rządu. - Jeżeli chcemy mieć sytuację bezpiecznego państwa, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, trzeba zatrudniać najlepszych specjalistów z rynku - podsumował.