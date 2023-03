Rzecznik rządu w ogniu pytań. Tłumaczy się z maili Dworczyka

- Ten projekt jest projektem obywatelskim. Nie poprzemy tego projektu i będziemy głosować za odrzuceniem po pierwszym czytaniu co jest pewnego rodzaju wyjątkiem, bo - tak, jak państwo wiecie - co do zasady projektom obywatelskim - nawet, jak się z nimi nie zgadzamy - dajemy szansę w pracach komisyjnych, natomiast wiemy, że ten temat jest wyjątkowo skupiający uwagę opinii publicznej, budzący emocje, a nasze stanowisko jest jasne w tym obszarze, dlatego odrzucimy go w pierwszym czytaniu - zadeklarował Mueller.