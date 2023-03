Rzecznik rządu odpowiada Tuskowi. "Pana ulubiony schaboszczak"

Rzecznik rządu o "schaboszczaku" Tuska

W dalszej części spotu rzecznik podał "kilka faktów". - Pensja minimalna na rękę w 2015 wynosiła 1286 zł, a teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 to było 757 zł, teraz - 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą - to 1635 zł. Idąc dalej - minimalna stawka godzinowa: gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł - wyliczył Mueller.