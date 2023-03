Tusk pokazał to, jak na dłoni. Uderza w PiS po rekordowym odczycie

- Zakupy zrobione. Zobaczcie, pomidory 3,99 zł. Żart, oczywiście gazetka jest z marca 2015 roku - kiedy rządziliśmy, zanim PiS przejął władzę. Tak, wtedy 3,99 zł, teraz prawie 13 złotych. Moja cena cebuli to była złotówka, dzisiaj sześć razy więcej. Mój ukochany schaboszczak - wtedy kilogram 11,99 zł, dzisiaj jest to prawie 21 złotych. I rekordzista. Wtedy dwa litry oleju to 8,99 zł, dzisiaj to prawie 22 złote - punktował Tusk.