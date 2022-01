Rzecznik rządu o polskim wsparciu dla Ukrainy i tarczy antyinflacyjnej

Od jutra mają spaść m.in. ceny paliwa

Następnie Mueller przypomniał, że we wtorek wejdą w życie przepisy tarczy antyinflacyjnej 2.0, które mają zahamować wzrost inflacji. - To oznacza, że decydujemy się na kolejną obniżkę podatków po to, żeby ceny benzyny i innych towarów zmalały. Państwo rezygnuje z części danin publicznych po to, żeby ograniczyć działania inflacyjne - powiedział.