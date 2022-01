Makowski: Geopolityczny szpagat. Czy PiS przekona europejską prawicę ostrzejszej polityki wobec Rosji? [OPINIA]

Owszem, premier Mateusz Morawiecki może mówić, że zmienia percepcję europejskiej prawicy względem Moskwy, co - to akurat ciekawe - zauważają również niemieckie media, ale na ile jest to praca syzyfowa i pozorna, a na ile realne otworzenie oczu na działania Władimira Putina? Jeśli niektórych nie przekonują nawet największe od czasu zimnej wojny ruchy wojsk w Europie i mimo absurdalnych żądań Kremla o powrocie NATO do status quo sprzed 1997 r. unikają jednoznacznego potępienia Rosji - co zmienia nie mająca żadnej mocy dyplomatycznej deklaracja?