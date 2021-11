Rzecznik rządu o kolejnym rekordzie IV fali pandemii. Lawina nowych zakażeń

Rzecznik rządu Piotr Mueller w programie WP "Tłit" poinformował, że minionej doby wykryto w Polsce 18 550 tys. nowych zakażeń koronawirusem. - Mieliśmy teraz do czynienia z dłuższym weekendem, w związku z czym część osób nieco później idzie wykonać testy, więc ten dzisiejszy peak wynikać też może z nieco opóźnionej reakcji osób, jeśli chodzi o objawy - mówił rzecznik rządu. - Ale specjalnie bym się tutaj nie pocieszał, bo sytuacja jest poważna i musimy to brać pod uwagę - dodał. Polityk pytany o to, czy w świetle takich danych rząd zamierza wprowadzać obostrzenia wskazał, że na razie priorytetem jest wsparcie szpitali.