Rzecznik rządu o Donaldzie Tusku. Riposta Marcina Kierwińskiego

Donald Tusk podważył kompetencje prezesa Orlenu Daniela Obajtka. - Z przykrością patrzę na to, w jaki sposób premier Donald Tusk niszczy autorytet byłego premiera, funkcji premiera, bo jako osoba słowo autorytet tam słabo pasuje. (...) Wypadałoby, żeby były premier nie zachowywał się jak szeregowy użytkownik Twittera - komentował jego słowa w rozmowie z WP rzecznik rządu Piotr Müller. Co na to Marcin Kierwiński z PO? - Jeśli pan Müller do kogoś apeluje, to ja na jego miejscu zaapelowałbym do ministra sprawiedliwości, żeby zajął się tą sprawą - sprawą pana Obajtka. I zaapelował do ministra sprawiedliwości, żeby sprawdził, dlaczego sprawa pana Obajtka została "skręcona" - ripostował w programie "Tłit". - Od rzecznika rządu, w ogóle od rządzących, każdy powinien oczekiwać, że oni nie będą bawić się w nie najmądrzejszych komentatorów, tylko będą zajmować się ważnymi sprawami dla Polski - kontynuował Kierwiński. - Ważną sprawą dla Polski jest to, że są wielkie wątpliwości co do uczciwości prezesa największej spółki skarbu państwa i są wątpliwości co do uczciwości prokuratury w tej sprawie - podsumował.

