Rzecznik prezydenta tłumaczy słowa Dudy o żarówkach. "Niektóre komentarze nieodpowiedzialne"

Błażej Spychalski odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Dudy w Berlinie. Ubolewał, że "interesująca i rzeczowa debata została sprowadzona do jednego wyciągniętego zdania". Prezydent mówił w stolicy Niemiec o niedosycie demokracji w UE, obrazując to zakazem sprzedaży zwykłych żarówek.

Błażej Spychalski tłumaczył słowa Andrzeja Dudy o żarówkach (East News, Fot: Jan Bielecki)

Andrzej Duda uczestniczył w Berlinie w 19. Forum Polsko-Niemieckim "Europa 1918-2018: historia z przyszłością". Prezydent tłumaczył problemy Polski z demokracją w Unii Europejskiej. - Ludzie w Polsce zastanawiają się, dlaczego nie mogą w sklepie kupić normalnej żarówki tylko energooszczędną. Dlaczego? Bo Unia zabroniła - skomentował.

Do słów Dudy odniósł się jego rzecznik. - To była ważna i znacząca debata, która dotyczyła tego, co obecnie dzieje się w Unii, do czego się odnosimy i jak według nas powinna wyglądać. Andrzej Duda mówił, że UE powinna stawać się bardziej proobywatelska, otwarta i demokratyczna. Niektórzy politycy próbują z tej dyskusji wyciągnąć słowo z kontekstu o żarówce. To wyjątkowo nieodpowiedzialne - powiedział Błażej Spychalski na antenie Polsat News.

Rzecznik prezydenta skomentował też wypowiedź Donalda Tuska. Szef RE zapewnił, że nie dołączy "złośliwości i szyderstw pod adresem Dudy". - Wtedy, kiedy wydaje się pogubiony w argumentacji, potrzebuje raczej naszego wsparcia, a przynajmniej cierpliwości - dodał Tusk. - Chyba przewodniczący nie wysłuchał tej debaty, albo przekaz medialny, który dostał, był niecałkowity - zripostował Spychalski.

Na koniec padło pytanie o zaproszenia dla byłych prezydentów na obchody 100-lecia niepodległości. - Co roku są wysyłane mniej więcej w tym samym terminie. Jeżeli któryś z prezydentów zaplanował sobie na 11 listopada jakąś inną aktywność, to pozostaje mi powiedzieć, że jest mi przykro z tego powodu. To ważny moment w naszej historii. Jeśli mamy być wszyscy razem, to bądźmy. Bezwarunkowo - zaapelował rzecznik prezydenta.

Źródło: polsatnews.pl