Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy o Donaldzie Tusku. "Woli dzielić, a nie łączyć Polaków"

Błażej Spychalski dziwi się, że szef RE wolał pojechać na obchody 4 czerwca do Gdańska niż do Warszawy. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta uważa również, że deklaracja Wolności i Solidarności podpisana przez samorządowców jest "próbą rozbicia państwa".

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy dziwi się, że przewodniczący Rady Europejskiej na obchody 4 czerwca wolał pojechać do Gdańska niż do Warszawy. - Dostał zaproszenie na wydarzenie o randze państwowej. Jest byłym wicemarszałkiem Senatu. Chciałem przypomnieć, że w pełni wolne wybory odbyły się właśnie w tej izbie. Widocznie Donald Tusk woli dzielić Polaków, a nie łączyć - mówił Błażej Spychalski na antenie rozgłośni "Siódma9".

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta skomentował również deklarację Wolności i Solidarności podpisaną przez samorządowców. - W radykalnej większości byli to ludzie związani z PO. To nie byli neutralni działacze. Jeżeli ci ludzie nazywają się "obrońcami konstytucji" to źle to o nich świadczy, bo aby wprowadzić niektóre postulaty trzeba zmienić konstytucję, co jest obecnie trudne - tłumaczył.